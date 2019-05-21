شكرا لقرائتكم خبر عن محلل يتوقع ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة لمستوى المقاومة بين 13800- 14100 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، ارتد خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، قبل مستويات منطقة الدعم بين 13300-13200 نقطة، وسط ارتفاع نسبى فى أحجام التداول، وصعود الغالبية العظمى من الأسهم.

وتوقع جمال الدين، حفاظ المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، على أقل نقطة تحققت خلال تداولات اليوم الثلاثاء عند مستوى 13370 نقطة، والتحرك باتجاه اختبار مستويات المقاومة بين 13800 و14100 نقطة، ونصح المستثمرين، بالتعامل مع الصعود المتوقع بالمتاجرة بشكل مبدئى، مع متابعة أحجام التداولات والأداء بشكل عام للحكم على إمكانية أن يتم تكون قاع حول 13300 نقطة، واستمرار الارتفاع، ليتحول الاتجاه إلى الشراء على المدى قصيرة الأجل.

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ورشح رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن تشهد عددًا من الأسهم تحرك إيجابي من بينها شركات؛ بالم هيلز للتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، أوراسكوم للاستثمارات القابضة.