شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرية للاتصالات: إطلاق شركة عقارية بعد تقييم محفظة الأرضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات WE، أن الشركة ستطلق شركة عقارية للتطوير و الاستثمار قريبا، عقب الانتهاء من دراسة تقييم حجم محفظة الأراضى حيث تم الاستعانة بمكتب متخصص بهذا الشأن، لاسيما وأن أخر تقييم لهذه الأصول يرجع لعام 2005 فى وقت طرح المصرية للاتصالات بالبورصة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الشركة تبحث مع مكتب متخصص فى تقييم الأراضى المسار المناسب للاستفادة من محفظة الأراضى.
وكان آخر تقييم دفترى لحجم محفظة الأرضى للشركة المصرية للاتصالات قد وصل الى 2 مليار جنيه منذ عام 2005.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المصرية للاتصالات: إطلاق شركة عقارية بعد تقييم محفظة الأرضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.