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شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس ينخفض متأثراً بتركيبة فنية سلبية – تحليل – 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جولدمان ساكس - GOLDMAN SACHS GROUP INC- (GS) في آخر جلساته ، وذلك وسط تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.10% بما يعادل -0.19 نقطة ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 186.34 ، طيلة ثبات المقاومة 201.50 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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