شكرا لقرائتكم خبر عن أميركان اكسبريس يهاجم مقاومة مهمة – تحليل – 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أميركان اكسبريس - AMERICAN EXPRESS CO-(AXP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.65% بما يعادل 0.77 نقطة ، ليهاجم مستوى المقاومة المهم 119.64 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 119.64 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 122.28 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد