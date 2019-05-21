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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك الكويت الدولي (KIB) في آخر جلساته ، ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -0.39% بما يعادل -1.00 نقطة ، وذلك بعد تسجيله لأدنى سعر له عند 248.00 ، ليرتد منه ارتفاعاً كمحاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستند بذلك إلى مستوى الدعم 254.00 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 206.94 إلى 330.14 ) ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك تشير توقعاتنا غلى استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 254.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 233.30 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 240.00 ومستوى المقاومة 260.00 .
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