شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بنك الكويت الوطني (NBK) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.16% بما يعادل 11.00 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

Advertisements

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 920.81 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 990.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 940.00 ومستوى المقاومة 990.00 .