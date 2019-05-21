زين يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 21-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN ) أدنى سعر له في آخر جلساته عند 463.00 ، ارتد منه ارتفاعاً ليقلص من خسائره ويغلق على انخفاض جديد بلغت نسبته -0.42% بما يعادل -2.00 نقطة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليظل بذلك مستنداً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه . Advertisements ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 460.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 486.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 460.00 ومستوى المقاومة 486.00 .

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