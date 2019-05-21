حساب المواطن: 44% من المستفيدين في دفعة مايو تحصلوا على الاستحقاق الكامل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

تحصل 44% من أرباب الأسر والمستقلين على الاستحقاق الكامل في الدفعة الثامنة عشر "دفعة شهر مايو" من برنامج حساب المواطن، حيث تجاوز عدد أرباب الأسر 2.2 مليون مُشكلين 60% من إجمالي المستفيدين وبلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 40%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في الدفعة الحالية 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 42.5 مليار ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وبأن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، وبأن 83% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى، وأشار القحطاني بأن معدل التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الثامنة عشرة قد بلغ 1.2- %، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.72 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.77 مليون.

وحث المتحدث الرسمي للبرنامج، المواطنين على ضرورة تسجيل بياناتهم والإفصاح بشكل صحيح تفادياً لعدم الاستحقاق في الدفعات القادمة، مشيراً بأن موعد إيداع الدفعة التاسعة عشرة سيتم صرفه في يوم 10 من شهر يونيو القادم.