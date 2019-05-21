أسهم أوروبا تغلق مرتفعة وتخفيف قيود هواوى يدعم قطاع التكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، بدعم من شركات التكنولوجيا التى عوضت بعض خسائر الجلسة السابقة فى أعقاب تخفيف مؤقت للقيود الأمريكية على هواوى الصينية. وسمحت الولايات المتحدة لهواوى تكنولوجيز بشراء منتجات أمريكية الصنع لصيانة الشبكات القائمة، وتوفير تحديثات لبرمجيات أجهزة الشركة القائمة حتى 19 أغسطس، بعدما مُنعت هواوى من شراء منتجات أمريكية الأسبوع الماضى. وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، مع صعود المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.9%. وقلص المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى مكاسبه، مع صعود الجنيه الاسترليني بفعل تعليقات رئيسة الوزراء تيريزا ماى حول عمليات التصويت القادمة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. Advertisements وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.6%، بعدما تراجع 2.8% أمس الاثنين. وصعدت أسهم شركات صناعة الرقائق إنفنيون تكنولوجيز وإيه.إم.إس وإس.تي مايكرو إلكترونيكس بنسب تراوحت بين 1 و4.2%.

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