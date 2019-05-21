شكرا لقرائتكم 80 مليون دينار زيادة في قيمة أسهم البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ ساعة في 21 مايو 2019 - اخر تحديث في 21 مايو 2019 / 18:12

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين ارتفاعه مجددا في نهاية تعاملات اليوم (الثلثاء) بنسبة 0.93 في المئة تعادل 12.97 نقطة، هبوطا الى 1409.43 نقطة في مقابل 1396.46 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 13 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بنسبة 0.25 في المئة ما يعادل 1.80 نقطة الى 734.97 مقابل 733.17 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 10.71 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، نجد ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 4.2 مليون سهم في مقابل 1.1مليونا اليوم السابق بنسبة 275 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 988 ألف دينار في مقابل 170 ألف اليوم السابق بنسبة 482 في المئة، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.74 بليون دينار بزيادة 80 مليون دينار نسبتها 0.93 في المئة.

أما أكبر الأسهم تداولاً فكان سهم البنك الأهلي المتحد بتداول 2.34 مليون سهم، تلاه سهم مصرف السلام بتداول 891 ألف سهم، ثم سهم مجموعة جي اف اتش المالية بتداول 467 ألف سهم، ثم سهم زين البحرين بتداول 145 ألف سهم، تلاه سهم بنك البحرين والكويت بتداول 142 ألف سهم.