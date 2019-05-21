شكرا لقرائتكم ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بدعم تحسن السيولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعتين في 21 مايو 2019 - اخر تحديث في 21 مايو 2019 / 18:09

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الثلثاء) ارتفاعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الاسهم المتداولة وكميتها، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة 28 في المئة الى 28.4 مليون دينار في مقابل 22 مليونا لليوم السابق فيما صعدت الكمية المتداولة 58 في المئة الى 120 مليون سهم في مقابل 76 مليونا، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة 9 في المئة الى 4818 صفقة في مقابل 5296 صفقة.



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صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة، إذ سجل مؤشر السوق الأول اكبر زيادة في البورصة بنسبة 0.85 في المئة تعادل 51 نقطة، صعودا الى مستوى 6058 نقطة في مقابل 6007 نقطة اليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس اقل زيادة نسبتها 0.23 في المئة تعادل 11 نقطة الى 4709 نقاط في مقابل 4698 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام 0.68 في المئة تعادل 38 نقطة الى 5599 نقطة في مقابل 5561 نقاط لليوم السابق.

وحل سهم «بنك بوبيان» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 2.04 في المئة، وصولاً إلى 551 فلس، من تداول 1.82 مليون سهم، بلغت قيمتها 989 ألف دينار.

وسجل سهم «ميزان» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 1.85 في المئة، هبوطا إلى 530 فلس، من تداول 7.5 الف سهم، قيمتها 4 ألاف دينار، نُفذت من خلال 5 صفقات.

وحقق سهم «خليج ب» أكبر سيولة متداولة بلغت 5.7 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.33 في المئة الى 301 فلس.