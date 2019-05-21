السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة هنأت جامعة الملك عبدالله الموهوبين الذين تم تدريبهم في "كاوست"، على تمثيلهم للمملكة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة 2019 ،IntelISE بمدينة فينكس الأمريكية، ونبارك حصول ثلاثة منهم على جوائز متميزة في المعرض الذي يعد الأكبر للمنافسة في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية.



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كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك عبدالله تهنئ ممثلي المملكة في معرض إنتل الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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