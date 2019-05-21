جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء ناقش اجتماع عقد امس برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة نتائج الحملة الوطنية لحماية المستهلك المنفذة عبر الوزارة منذ منتصف شعبان حتى 16 رمضان. ووجه الوزير في الاجتماع المعنيين بإعداد تقارير إحصائية عن نتائج الحملة والمخالفات المضبوطة والبضائع المحرزة والكميات الاجمالية للمواد المقرر اتلافها. وأقر الاجتماع ابلاغ الفرق المعنية لجمع الكميات المحرزة والمضبوطة من المحلات ومخازن المديريات بخاصة في العاصمة لإتلافها بشكل رسمي. وحدد الاجتماع غدا الثلاثاء موعدا لإتلاف الكميات المضبوطة في مكان واحد بالعاصمة بحضور ممثلي وزارة الصحة وهيئة المواصفات والمقاييس والنيابة العامة ووسائل الإعلام. Advertisements وبحث الاجتماع الامكانيات المطلوبة لتجميع السلع المضبوطة من مستودعاتها وآليات التجميع للإتلاف في المكان المقرر بالعاصمة. حضر الاجتماع وكلاء الوزارة عبد الله نعمان، وبسام الغرباني ويحيى عبد الكريم ووكيل أمانة العاصمة علي شريم. وكانت تواصلت أعمال النزول الميداني للجنة الرئيسية للحملة في أمانة العاصمة برئاسة وكيل الوزارة للتجارة الخارجية بسام الغرباني ومعه مدير مكتب الصناعة بالامانة خالد الخولاني. وتحرت اللجنة في نزولها التأكد من سلامة تخزين السلع في مستودعات بعض الشركات واسعارها المشهرة لكل منتج ومطابقة فواتير البيع مع الاسعار المقرة من الوزارة. وحررت الفرق الميدانية محاضر ضبط لمخالفات منها عدم الاشهار وزيادة أسعار واخفاء بضائع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصناعة تقيّم نتائج الحملة الوطنية لحماية المستهلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.