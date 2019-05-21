ضبط شحنة فاسدة تابعة لبرنامج الاغذية العالمي في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء كشفت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، عن محاولة جديدة لبرنامج الاغذية العالمي من اجل اغراق اليمن بالأغذية الفاسدة. قالت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، انها رفضت دخول شحنة فاسدة تابعة للبرنامج. واشارت الى ان الشحنة تضم 163 ألف كيس دقيق، مؤكدة أن الشحنة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن شحنة الدقيق التي تم رفض دخولها عبر ميناء الحديدة، أظهرت الفحوصات وجود حشرات فيها.. مشيرة إلى أن الشحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي.

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