شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية التجارة الحرة القارية تدخل حيز النفاذ نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصناعة والتجارة، ضرورة الاسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCefta حيز النفاذ بهدف تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادى بين دول القارة والوصول بها لمرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة لوضع القارة السمراء في مكانتها الطبيعية على خريطة الاقتصاد العالمى، وذلك لتنمية علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين مصر والدول الافريقية تأتى على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع تم عقده مع ممثلي الوفد الفني للاتحاد الافريقى برئاسة السفيرة روزيت كاتونجى مستشار التكامل الاقليمى بالاتحاد الافريقى، حضر اللقاء السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الافريقية أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى

وقالت وزارة التجارة فى بيان لها، إن اللقاء استعرض ملف استضافة مصر للمقر التنفيذي لسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقيةAFCefta والتي ستدخل حيز النفاذ نهاية الشهر الجارى بعد توقيع وتصديق 22 دولة عليها مشيرة الى أن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيسهم فى تنمية حركة التجارة البينية الافريقية، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الأفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول الإفريقية الى جانب زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية وهو مايمكن دول القارة من المنافسة على الساحة الاقتصادية الدولية.

واضافت أن خطة الوزارة لتعزيز التعاون الاقتصادى مع دول القارة الافريقية ترتكز على مشاركة الدول الافريقية الخبرات الصناعية والتجارية المصرية، والعمل على تدعم مشروعات التعاون الصناعى بين القطاع الخاص المصرى والقطاع الخاص بدول القارة الافريقية

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وأوضحت وزارة التجارة، أن عام 2019 والذى يشهد ترأس مصر للاتحاد الافريقى يمثل نقطة هامة في مسار التعاون المصرى الافريقى والعمل الافريقى المشترك، فى ظل حرص الحكومة المصرية على انشاء مشروعات مشتركة للتنمية المستدامة بدول القارة الافريقية

وأوضحت وزارة التجارة، ان الاتفاقية ستسهم فى تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية فى دول القارة، فضلا عن تسهيل حركة الأشخاص ونقل الخبرات الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة والتى تشمل خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبرى للنمو الاقتصادي المستدام.

ومن جانبها قالت السفيرة روزيت كاتونجى مستشار التكامل الاقليمى بالاتحاد الافريقى ان زيارة وفد الاتحاد الافريقى للقاهرة تأتى في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية للوفد الفني للوقوف على اخر المستجدات والاستعدادات للدول المتقدمة لاستضافة المقر التنفيذي لسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الافريقية AFCefta، مشيرةً الى ان مفوضية الاتحاد الافريقى حددت عدد من المعايير الخاصة باختيار الدولة المناسبة تأتى على رأسها البنية التحتية الملائمة ووسائل الاتصال والنقل اللوجيستى وتوافر خدمات الصحة والسكن.

وبدوره أكد السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الافريقية أن مصر قدمت ملف متكامل لإستضافة المقر التنفيذي لإتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية يتضمن كافة المتطلبات والمعايير التي حددها الاتحاد الإفريقى حيث تسعى مصر جاهدة لإستضافة هذا المقر للمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول القارة السمراء، مشيراً الى ان مصر تعد أكبر اقتصاد افريقى وقع الاتفاقية خلال انعقاد قمة الاتحاد الافريقى بالعاصمة الرواندية كيجالى العام الماضى.