شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع لليوم الثاني بفعل مخاوف تنظيمية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، بفعل مخاوف تنظيمية فى الولايات المتحدة "أكبر سوق رقمية فى العالم" ، خاصة بعد قرار أخر بتأجيل الموافقة على إدراج وتداول أحد الصناديق المتداولة بالبتكوين فى البورصة.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:35بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول7,945$ بانخفاض قدره 62$ بنسبة 0.8%،حيث سعر الافتتاح عند 8,007$،وسجلت أعلى مستوي عند 8,065$ ، وأدنى سعر عند 7,840$.

انخفض "البتكوين" بالأمس بنسبة 2.3% ، فى رابع خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ الطلب على أكبر عملة رقمية فى العالم.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء حوالي 5 مليار$ إلى إجمالي 244 مليار$ ، مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

تراجعت هيمنة البتكوين على التداولات بالسوق الرقمية من 60.52% الأسبوع الماضي ، والذي يعد أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2017 ، إلى أقل من 57% هذا الأسبوع ، فى علامة على تباطؤ الطلب الاستثماري.

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قال بعض المحللون فى "جي بي مورغان" إنه بعد الارتفاع الأخير فى أسعار البتكوين ، يتم تداول العملة الرائدة فى سوق التشفير بأعلى من قيمتها الحقيقية ،مع تواجد بعد أوجه التشابه فى الارتفاع الحالي والارتفاع الذي حدث أواخر عام 2017.

فى الولايات المتحدة ،أجلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC قرارها بشأن إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداول فى البورصة ETF المقدم من فان إيك و سوليد إكس ،وفقا لتقرير رسمي صادر عن اللجنة بالأمس 20 أيار/مايو.

يسمح قرار التأجيل للجهة التنظيمية بجمع المزايد من المعلومات والآراء قبل إصدار القرار النهائي خلال فترة 90 يوم حتى 19 آب/أغسطس القادم ،حيث تحتاج الجهة إلى المزيد من التوضيحات حول كيفية حماية المستثمرين من ممارسات الاحتيال والتلاعب.

وكانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد أجلت الأسبوع الماضي قرارها بشأن إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداولة فى البورصة " Bitwise"لفترة زمنية أخرى.

وقامت اللجنة فى وقت سابق بتأجيل قرارها بشأن اقتراح بتحديث قانون الأوراق المالية الذي يسمح بتداول صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETFs.

وصناديق الاستثمار المتداولة هي أوراق مالية يتم تقييمها كنسبة مئوية من الأصول المرتبطة، الأمر الذي يجعلها مماثلة وظيفيا للأسهم التقليدية، وينظر إلى الموافقة على تداول تلك الصناديق، على أنها خطوة نحو التبني الشامل للعملات الرقمية ونضج صناعة التشفير.