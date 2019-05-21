شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار جاذبية العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، بالتزامن مع تزايد الضغوط السلبية على العملة الأوروبية الموحدة ،خاصة ضعف جوانب الاقتصادية الأساسية ،وحالة عدم اليقين السياسي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% حتى الساعة 08:15جرينتش ،ليتداول عند 1.1148$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1165$ ،وسجل الأعلى عند 1.1172$ ، والأدنى عند 1.1144$ الأدنى منذ 3 أيار/مايو الجاري.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

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وعلى مدار الأسبوع الماضي ،فقد اليورو نسبة 0.7% مقابل الدولار ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع تحول تركيز المستثمرين إلى شراء العملة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، ليستأنف صعوده الذي توقف مؤقتا بالأمس ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 97.94 نقطة ، عاكسا ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يدعم ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي ،عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، بالإضافة إلى صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

فى المقابل لا تزال العملة الأوروبية الموحدة تحت ضغوط سلبية تتمثل فى ضعف الجوانب الاقتصادية الأساسية ، بالتزامن مع حالة عدم استقرار الأوضاع السياسية فى إيطاليا "ثالث أكبر اقتصاد فى أوروبا" ، وحالة عدم اليقين السياسي بشكل عام فى أوروبا قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي خلال الفترة من 23 إلى 26 أيار مايو الجاري.