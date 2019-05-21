- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع استمرار جاذبية العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، بالتزامن مع تزايد الضغوط السلبية على العملة الأوروبية الموحدة ،خاصة ضعف جوانب الاقتصادية الأساسية ،وحالة عدم اليقين السياسي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي.
تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% حتى الساعة 08:15جرينتش ،ليتداول عند 1.1148$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1165$ ،وسجل الأعلى عند 1.1172$ ، والأدنى عند 1.1144$ الأدنى منذ 3 أيار/مايو الجاري.
حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس.
وعلى مدار الأسبوع الماضي ،فقد اليورو نسبة 0.7% مقابل الدولار ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع تحول تركيز المستثمرين إلى شراء العملة الأمريكية.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، ليستأنف صعوده الذي توقف مؤقتا بالأمس ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 97.94 نقطة ، عاكسا ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يدعم ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي ،عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، بالإضافة إلى صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
فى المقابل لا تزال العملة الأوروبية الموحدة تحت ضغوط سلبية تتمثل فى ضعف الجوانب الاقتصادية الأساسية ، بالتزامن مع حالة عدم استقرار الأوضاع السياسية فى إيطاليا "ثالث أكبر اقتصاد فى أوروبا" ، وحالة عدم اليقين السياسي بشكل عام فى أوروبا قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي خلال الفترة من 23 إلى 26 أيار مايو الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو يهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.