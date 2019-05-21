شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأدنى له في أكثر من شهرين ونصف أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ مطلع شباط/فبراير الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وحديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في فلوريدا وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:08 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 110.15 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.06، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 110.26، بينما حقق الأدنى له عند 110.02.

هذا وقد تابعنا في مطلع الأسبوع الجاري أعرب وزير الاقتصاد الياباني توشميتسو موتيجي عن كون أسس ثالث أكبر اقتصاد في العالم لا تزال جيدة ومدعومة من قبل الطلب المحلي، مع أفادته أنه في المقابل يستمر ضعف الصادرات وانخفاض الإنتاج الصناعي من جراء تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وتطرقه لكون بعض الشركات تقوم بتأجيل الإنفاق الرأسمالي، بينما لم يتغير اتجاه الطلب المحلي الصاعد.

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كما نوه موتيجي بالأمس عقب الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت اتساعاً بخلاف التوقعات التي أشارت لانكماش، أن الحكومة اليابانية ستقوم بالمراقبة الدقيقة لتأثير الأزمات وتحركات الأسواق على الاقتصاد العالمي، بخلاف ذلك، من المقرر أن يقوم الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بزيارة طوكيو الجمعة المقبلة ليجتمع مع وزير الاقتصاد الياباني وأجراء محادثات تجارية معه.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً تحت عنوان "تقييم المخاطر لنظامنا المالي" في مؤتمر الأسواق المالية، وتتطلع الأسواق حالياً للكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.7% إلى 5.35 مليون منزل مقابل تراجع 4.9% عند 5.21 مليون منزل في آذار/مارس الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد في وقت لاحق اليوم حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في مؤتمر الأسواق المالية في فلوريدا حيال الاقتصاد والسياسة النقدية، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرين في النادي الاقتصادي في نيويورك.