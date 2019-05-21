شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الاسترالي للجلسة السابعة على التوالي أمام نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الاسترالي وفي أعقاب حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في فلوريدا وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 0.6897 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6908 بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6891، بينما حقق الأعلى له عند 0.6929.

هذا وقد تابعنا الكشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الذي عقد في السابع من أيار/مايو الماضي والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند 1.50% للاجتماع الحادي والثلاثين على التوالي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.25% آنذاك.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً تحت عنوان "تقييم المخاطر لنظامنا المالي" في مؤتمر الأسواق المالية والذي أعرب من خلاله عن كون الإقراض التجاري لا يمثل تهديد للاقتصاد الأمريكي مثل القروض العقارية عالية المخاطر قبل عقد من الزمان، مع أفادته بأنه "يبدو أن النظام المالي اليوم قوي بما فيه الكفاية للتعامل مع الخسائر المحتملة في قطاع الأعمال".

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وتطرق باول لكون ذلك الأمر "كما هو واضح ليس نفس وضع قروض الرهن العقاري عالية المخاطر منذ عقد من الزمان"، مضيفاً "هناك اختلافات أخرى: الزيادات في الإقراض التجاري ليست كبيرة لمثل هذا التوسع الطويل، على عكس طفرة الرهن العقاري، الائتمان التجاري ليس مبني على فقاعة أسعار أصول هائلة، كما كان الحال مع ديون الرهن العقاري، والهيكل أسلم بكثير من الهيكل الذي كان يستخدم خلال فقاعة الائتمان العقاري".

وفي نفس السياق، نوه باول حيال مخاطر الإقراض التجاري بأنه "قد تتعرض بعض الشركات لضغوط مالية شديدة إذا تعثر الاقتصاد"، موضحاً "إن قطاع الأعمال عالي الاستدانة يمكن أن يتأثر من جراء أي تباطؤ اقتصادي، حيث تضطر الشركات إلى الاستغناء عن العمال وخفض الاستثمارات" وذلك مع أفادته بأن المنظمين يعملون على "تجميع الأجراء معاً حتى يمكننا أن نرى بشكل جماعي تلك الصورة الأكبر والمخاطر التي تنطوي عليها".

وفي سياق أخر، تترقب الأسواق حالياً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.7% إلى 5.35 مليون منزل مقابل تراجع 4.9% عند 5.21 مليون منزل في آذار/مارس الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز حيال الاقتصاد والسياسة النقدية في مؤتمر الأسواق المالية في فلوريدا وحديث رئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرين في النادي الاقتصادي في نيويورك.

ومن المرتقب أن يتم الكشف غداً الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الثالث على التوالي وسط المضي قدماً في تقليص خفض عمليات إعادة شراء السندات قبل تجميدها بحلول أيلول/سبتمبر المقبل، ومع استمرار انتهاج سياسة الصبر.