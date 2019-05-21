شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأعلى لها منذ مطلع هذا الشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ مطلع أيار/مايو الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في فلوريدا وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:08 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1159 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1166، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1158، بينما حقق الأعلى له عند 1.1172.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل لصدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 8 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بأن رئيس المفوضية جون كلود يونكر سيجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا لإجراء محادثات تجارية بين الطرفين.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً تحت عنوان "تقييم المخاطر لنظامنا المالي" في مؤتمر الأسواق المالية، وتتطلع الأسواق حالياً للكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.7% إلى 5.35 مليون منزل مقابل تراجع 4.9% عند 5.21 مليون منزل في آذار/مارس الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد في وقت لاحق اليوم حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في مؤتمر الأسواق المالية في فلوريدا حيال الاقتصاد والسياسة النقدية، وذلك قبل أن نشهد حديث رئيس بنك بوسطن الاحتياطي الفيدرالي إريك روزنجرين في النادي الاقتصادي في نيويورك.