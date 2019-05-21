شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء مع استمرار تسعير التوترات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع الجاري على تباين في الأداء مع انخفاض مؤشرات الأسهم اليابانية والاستقرار السلبي لكل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية بما يفوق الواحد بالمائة وارتفع كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد أعرب مسئولين أمريكيين عن منح فترة سماح 90 يوماً من تطبيق العقوبات المفروضة على شركة هواوي تكنولوجيز والشركات التابعة لها، الأمر الذي يعكس احتمالية انفراجه في الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين في أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي أمر تنفيذي أقتضي بوضع الشركة الصينية ضمن القوائم السوداء للمتاجرة، ما تبعه قيام شركة إلفابت بتعليق عمل خدمات جوجل معها.

ويذكر أن الصين أعلنت في مطلع الأسبوع الماضي عن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من سلع أمريكية تقدر بنحو 60$ مليار من 10% إلى 25% بحلول مطلع حزيران/يونيو المقبل، ما عكس تصاعد حدة الصراع التجاري بينها وبين الولايات المتحدة التي رفعت قبل ذلك التعريفات الجمركية على السلع الصينية تقدر بقيمة 200$ مليار أيضا من 10% إلى 25% وهددت بفرض تعريفات 25% على بضائع صينية بقيمة 300$ مليار "قريباً".

بخلاف ذلك فقد تابعنا الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الذي عقد في السابع من هذا الشهر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند 1.50% بخلاف التوقعات آنذاك، وقد أسقط المحضر جملة متكررة سابقة أنه "لم يكن هناك مبرر قوي لتعديل أسعار الفائدة على المدى القريب" ما يعزز احتمالية خفض قريب للفائدة على الأموال الفيدرالية.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.55% ليخسر 8.57 نقطة ويصل إلى المستوى 1,546.35، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.39% ليخسر هو الأخر 83.11 نقطة ويصل إلى المستوى 21,218.62.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فقد شهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.96% ليربح 70.99 نقطة ويصل إلى المستوى 3,688.78، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.66% ليربح هو الأخر 47.62 نقطة ويصل إلى المستوى 2,918.22.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.44% ليربح 122.39 نقطة ويصل إلى المستوى 27,910.00، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.85% ليربح هو الأخر 17.51 نقطة ويصل إلى المستوى 2,073.22.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.08% ليخسر 8.59 نقطة ويصل إلى المستوى 10,225.56، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.05% ليخسر هو الأخر 3.40 نقطة ويصل إلى المستوى 6,472.70.