شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت ينقذ نفسه من الخسائر - تحليل صباحي - 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته أدنى سعر له عند 5916.50 ، ارتد منه ارتفاعاً ليحول خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات ، وذلك كمحاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليغلق على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.04% بما يعادل 2.47 نقطة ، وسط تأثره بالضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 6023.27 ، ليستهدف مستوى الدعم 5867.68 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5867.68 ومستوى المقاومة 6109.40 .