شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.66% بما يعادل -56.29 نقطة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تستمر توقعاتنا بالمزيد من الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاص في حالة كسره للدعم 8400.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 8189.98 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8189.98 ومستوى المقاومة 8677.73 .
|
عدد أسهم الشركات الرابحة 35
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة 143
|
عدد أسهم الشركات الثابتة 10
|
عدد أسهم الشركات المتداولة 189
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 21-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.