الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 21-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.66% بما يعادل -56.29 نقطة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

 

ولهذا تستمر توقعاتنا بالمزيد من الانخفاض التصحيحي للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، خاص في حالة كسره للدعم 8400.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 8189.98 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8189.98 ومستوى المقاومة 8677.73 .

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عدد أسهم الشركات الرابحة 35

عدد أسهم الشركات الخاسرة 143

عدد أسهم الشركات الثابتة 10

عدد أسهم الشركات المتداولة     189

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