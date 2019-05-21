شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 4732 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى المقاومة القوي عند 4800 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لاسفل لمستوى الدعم 4600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 4820 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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