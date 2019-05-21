شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 21-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث سجل ارتفاع بلغ 9992 نقطة، ملامسا بعنده خط "Kijun Sen" وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" والذي يشكل مقاومة دفعت المؤشر ليقلص مكاسبه ويغلق عند مستوى 9898 نقطة، ونتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارابح قد تهبط به لمستوى الدعم 9700 نقطة مرة أخرى، شرط ثبات المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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