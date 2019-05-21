شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تبقى على خسائرها وتغلق منخفضة مع تصاعد النزاع التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسط تصاعد النزاع التجاري مع الصين والضغوط على شركات التكنولوجية بعد قرار "جوجل" بالامتثال لدعوة الرئيس "دونالد ترامب" بقطع الروابط التقنية مع "هواوي".



وأفادت "جوجل" أنها قررت وقف تعاملات مع "هواوي" وأنها لن تتيح توفير "أندرويد" – نظام التشغيل الشهير – في الجوالات والحواسب اللوحية التي تصنعها الشركة الصينية.



يأتي ذلك بعد تصاعد وتيرة الحرب التجارية وزيادة الرسوم الجمركية من جانب كل من واشنطن وبكين على واردات البلدين.



وفي سوق النفط، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.5% إلى 63.10 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.8 دولار وأقل سعر عند 62.4 دولار.

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وانخفض "برنت" العالمي بنسبة 0.3% إلى 71.97 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر 73.4 دولار وأقل سعر عند 71.6 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 84 نقطة) إلى 25680 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 25751 نقطة وأقل مستوى عند 25560 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 114 نقطة) إلى 7702 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 7747 نقطة، وأقل مستوى عند 7678 نقطة.



وانخفض "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.6% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 2840 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2853 نقطة وأقل مستوى عند 2831 نقطة.