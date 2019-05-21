شكرا لقرائتكم خبر عن العملات الرقمية تقلص خسائرها..و"الريبل" تهبط بأكثر من 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت الريبل خسائرها رغم تقليص سوق العملات الرقمية لخسائره واستعادة "بتكوين" التداول أعلى حاجز ثمانية آلاف دولار، وذلك وسط تصريحات سلبية بشأن هذه الأصول.



وأفاد مسؤول رفيع المستوى بالبرلمان الروسي ان العملات الرقمية نوع خطير من الأصول ويجب الحذر منه مشيراً إلى أنه بإمكانه تدمير حكومات.

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يأتي ذلك وسط استمرار تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي يؤثر على شهية المستثمرين في الإقبال على وشراء الأصول المحفوفة بالمخاطر.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 21:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.5% إلى 0.40 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.43 دولار وأقل سعر عند 0.38 دولار.



وتراجعت "بتكوين" بنسبة 0.6% إلى 8027 دولارا، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 8292 دولار وأقل سعر عند 7574 دولارا.