التفاصيل الكاملة لجمعيات الشركات التابعة للقابضة للتأمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باسل الحينى رئيس الشركة القابضة للتأمين، أن مجموعة مصر القابضة للتأمين انطلقت من استراتيجية نمو شامل لتنفيذ أضخم مشروع تطوير منذ نشأتها، فى القلب منه النهوض بالعنصر البشرى وإعداد صف ثان وثالث مؤهل للقيادة مستقبلًا، وقوامه تطوير الهيكل المؤسسى للشركات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ثم النهوض بالمجموعة من خلال العديد من المبادرات التى يجرى العمل على قدم وساق لإخراجها إلى حيز النور.

وأوضح باسل الحينى، فى بيان للشركة القابضة اليوم، أن الشركات التابعة تتعامل مع متغيرات الواقع برؤى وسياسات مرنة وجديدة خلال الفترة القادمة بأدوات تتناسب مع ظروف العصر وبقدرات مالية هائلة ووضع العميل على قمة الأولويات.

وأضاف رئيس القابضة للتأمين: "مسئوليتنا تجاه الدولة وهى المالك لرأس المال تحتم علينا أن نستهدف تعظيم الربحية وزيادة الحصة السوقية ومعدلات النمو للشركات التابعة للمجموعة. ولتحقيق هذا، نعمل على تعظيم العوائد الاستثمارية والاستفادة من محفظة الاستثمارات الضخمة التى ستعاوننا فى إدارتها شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية بفكر جديد وأسلوب إدارة متطور يليق بأكبر مجموعة مالية غير مصرفية فى مصر".

كما نوه باسل الحينى للأهمية التى توليها مجموعة مصر القابضة للتأمين لتنمية الثروة العقارية المملوكة لشركات المجموعة من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بالتعاون مع مطورين ومستثمرين عقاريين، وأيضًا تطوير العقارات ذات الطبيعة التاريخية الخاصة بما يضمن استدامة رونقها وتميزها، ويحوّلها لمصدر للعائد المجزي.

وأفاد أن شركات المجموعة تستهدف توطيد استخدام التكنولوجيا فى جميع المستويات خلال الفترة القادمة بأحدث النظم الحديثة، وتطبيق منظومة متكاملة لنظم المعلومات على أعلى مستوى لتحقيق التطور المؤسسى وأيضًا لخدمة عملاء المجموعة وتقديم أفضل الخدمات التأمينية.

وشددّ رئيس الشركة القابضة على أهمية التوسع سواء الجغرافى أو على مستوى الأنشطة. وفى هذا الصدد تنصب الدراسات داخل المجموعة على دراسة السوق الأفريقى لتحديد الاتجاه الأمثل للتواجد فيه، إما من خلال مكاتب تمثيل أو من خلال زيادة عمليات إعادة التأمين فى هذا السوق، بالإضافة إلى دعم المصدرين والمستوردين المصريين المتجهين إليه. أما توسيع وتنويع الأنشطة فيكون من خلال دراسة إنشاء شركات جديدة فى مجالات التأمين التكافلى "حياة"، والتأمين الطبى، والتأجير التمويلى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر.

فيما قال حسين عطا الله رئيس شركة مصر للتأمين بأن الشركة تستهدف تحقيق إجمالى موارد جارية بعام2019-2020 قدره 10.7 مليار جنيه مقابل 9.0 مليار جنيه محققة عام 2017-2018، وبمعدل نمو قدره 18.9%.

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كما تستهدف الشركة تحقيق إجمالى أقساط بعام 2019-2020 قدره 10.3 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه محققة عام 2017-2018 بمعدل نمو قدره 20.8%.

وأوضح حسين عطا الله بأن الشركة تسعى إلى تحقيق صافى أرباح بعام 2019-2020 بمبلغ 2.5 مليار جنيه وبحصة للمساهمين تبلغ 1.3 مليون جنيه مقابل صافى أرباح بمبلغ 1.9 مليار جنيه محققة عام 2017-2018وبحصة للمساهمين مبلغ 887.0 مليون جنيه وبذلك يكون معدل النمو بحصة للمساهمين 49.2 %.

من ناحية أخرى أكد د. أحمد عبد العزيز عبد السلام رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة بان الشركة تستهدف تحقيق إجمالى موارد جارية بعام 2019/2020 قدره 9.1مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه محققة عام 2017/2018 وبمعدل نمو قدره 24.6%.

كما تستهدف الشركة تحقيق إجمالى أقساط بعام 2019/2020 قدره 5.3 مليار جنيه مقابل 4.0 مليار جنيه محققة عام 2017/2018 بمعدل نمو قدره 33.2 %، حيث تم استهداف تحقيق معدلات نمو بعام الموازنة لأقساط التأمين الفردى 35.8%، و 29.6 % لأقساط التأمين الجماعى، و 29.6 % لأقساط التأمين الطبى وذلك بالمقارنة بفعلى عام 2017/2018 .

واختتم الدكتور أحمد عبد العزيز بأن الشركة تسعى إلى تحقيق صافى أرباح بعام 2019/2020 بمبلغ 1536.9مليون جنيه وبحصة للمساهمين تبلغ 658.3 مليون جنيه مقابل 1173.1 مليون جنيه محققة عام 2017/2018 وبحصة للمساهمين مبلغ 538.7 مليون جنيه وبذلك يكون معدل النمو بحصة للمساهمين 22.2%.

هذا وقد أوضحت المهندسة فتحية شتيوى رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية بأن الشركة تستهدف تحقيق إجمالى موارد جارية بعام 2019/2020 قدره501.3 مليون جنيه مقابل 403.0 مليون جنيه محققة عام 2017/2018 وبمعدل نمو يبلغ 24.4 %.

كما تستهدف الشركة تحقيق إجمالى إيرادات للنشاط بعام 2019/2020 قدره 463.5 مليون جنيه مقابل 366.6مليون جنيه محققة عام 2017/2018 وبمعدل نمو يبلغ 26.4 %.

وبذلك تسعى الشركة إلى تحقيق صافى أرباح بعام 2019/2020 قدره 170.2 مليون جنيه وبحصة للمساهمين مبلغ 66.6 مليون جنيه مقابل 127.4 مليون جنيه محققة عام 2017/2018 وبحصة للمساهمين مبلغ 42.1 مليون جنيه وبذلك يكون معدل النمو بحصة للمساهمين 58.3 %.