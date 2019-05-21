المالية: منظومة متكاملة للتعامل مع المخاطر التى تتأثر بالاقتصاد العالمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، عن الإجراءات والخطوات التى اتخذتها الوزارة من أجل إصلاح المصروفات، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة، وتطبيق مبدأ الشفافية المالية والمشاركة المجتمعة ونشر التقارير المالية أولا بأول.

كما لفت إلى البدء فى تطبيق استراتيجية لخفض مستويات الدين العام، وقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة لمتابعة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، وإعداد منظومة متكاملة للتعامل مع المخاطر المالية التى تتأثر بالاقتصاد العالمى والاقتصاديات المحيطة.

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وأضاف عبد الفتاح أن الوزارة تعمل على إعداد منظومة متكاملة للتعامل مع المخاطر المالية التى قد تواجه الموازنة العام أثناء التنفيذ، وتأمين الموازنة من حيث أسعار السلع الأساسية كالقمح والبترول.

وأوضح أن وزارة المالية مسئولة عن إعداد ودراسة ما يقرب من 700 موازنة لجهات الدولة وتوفير التمويل اللازم لكافة الجهات الإدارية، وتوفير التمويل اللازم للجهات الإدارية، ومراقبة تنفيذ الجهات الإدارية للموازنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المُنعقد اليوم بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة المالية والجهات التابعة لها عن العام المالى 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.