البنك المركزى: 4.1 تريليون جنيه إجمالى الدين العام فى نهاية 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إن إجمالى الدين العام لمصر، ارتفع إلى 4.1 تريليون جنيه ما يمثل 78.2% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، فى نهاية ديسمبر 2018.
وأضاف البنك المركزى المصرى، أن نسبة 85.3% من الدين العام مستحق على الحكومة، و8.3% على الھیئات العامة الاقتصادیة، و6.4%على بنك الاستثمار القومى.
وبلغ صافى رصید الدین المحلى المستحق على الحكومة نحو 3504 ملیار جنيه فى نھایة دیسمبر 2018، بزیادة قدرھا نحو 383 ملیار جنيه خلال الفترة یولیو - دیسمبر من السنة المالية 2018 - 2019.
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