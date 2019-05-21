رئيس القابضة للتأمين: لن نتحمل أموالا فى تطوير عقارات القاهرة الخديوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باسل الحينى، رئيس القابضة للتأمين ، أن عملية تطوير العقارات التاريخية ١٤٠ عقارا ، سيتم من خلال شركة متخصصة ، ولن تتكلف شركة مصر لإدارة الأصول العقارية أعباء مالية ، بل ستتشارك فى الأرباح التى سيتم تحقيقها بعد عمليات التطوير ، جاء ذلك ردا على سؤال ”الخليج 365” ، خلال المؤتمر الصحفى اليوم .
واضاف باسل الحينى ، إن الشركة ستحصل على دعم فنى من البنك الاوروبى لإعادة الإعمار بجانب التنسيق مع شركة فرنسية متخصصة أيضا فى عملية التطوير وحماية البيئة، مؤكدا أنه ليس هناك مشكلات تتعلق بالعقارات .
وقال إن الشركة تسعى لزيادة عوائد الاستثمار من خلال دراسة أفضل الوسائل لذلك الأمر بالتنسيق مع البنوك وبنك الاستثمار القومي عبر لجنة مشتركة من رؤساء قطاعات الاستثمار تم تشكيلها .
كما أكد أن الشركة لن تتخارج من نحو ٢٠٠ شركة مشتركة ، بل تدرس الاستفادة منها بشكل أمثل وفق حصصها المالية .
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