شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بأسهم الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.68% رابحاً 37.88 نقطة ليغلق عند 5598.72 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% رابحاً 51.03 نقطة ليغلق عند 6058.34 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.23% رابحاً 10.86 نقطة ليغلق عند 4708.54 نقطة.

وجرى التداول خلال جلسة اليوم على 120.2 مليون سهم، بقيمة 28.4 مليون دينار كويتى، من خلال 4818 صفقة.

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وارتفعت 8 قطاعات فى بورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.74%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.84%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.83%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.40%.

وجاء سهم قيوين على رأس القائمة الخضراء المُدرجة فى البورصة بنمو نسبته 28.35%، تليه أرجان بنسبة 10%، ثم الرأى بنسبة 9.50%، فيما تصدّر سهم "المعدات" القائمة الحمراء بانخفاض 16.21%، ثم رمال بنسبة 12.85%، ثم الهلال بنسبة 9.76%.