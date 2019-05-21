"القابضة للتأمين": خطة لدخول أسواق إفريقيا والسعودية وتأسيس شركات جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باسل الحينى، رئيس الشركة القابضة للتأمين ، أن الشركة تسعى للدخول إلى السوق الأفريقى الفترة المقبلة تزامنا مع توجه الدولة لذلك.

واضاف باسل الحينى فى مؤتمر صحفى اليوم ، إن القابضة تسعى للتنسيق والعمل مع شركات تأمين أفريقية أو شركات عالمية تعمل فى أفريقيا بحيث يتم تقديم الخدمات هناك سواء التأمين البحرى على عمليات التصدير من مصر أو إعادة التأمين فى القارة مع مراعاة تدقيق الاختيار فى هذا الشأن تلافيا للخسائر.

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أوضح الحينى أن الشركة تريد تحقيق أعلى عائد على سبيل المثال تمتلك مصر للتأمين محفظة دولارية تقدر بنحو ٨٠٠ مليون دولار نسعى للاستفادة منها ، بجانب تعظيم مختلف الاستثمارات وفق توجيهات الحكومة ومن خلال تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية .

وأضاف الحينى أن هناك اتصالات مع شركات سعودية للعمل ودخول السوق السعودى وهو سوق جذاب مع تقييم مكاتب شركة مصر للتأمين فى الكويت وقطر لضعف الأداء وتعزيز العمل فى مكتب دبى الذى يحقق نتائج جيدة.

وقال ان القابضة تدرس تأسيس شركة متخصصة فى التأمين الطبي وشركة ممتلكات بجانب السعودى للمشاركة فى شركات أخرى.