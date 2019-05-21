شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 21-5-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الريال السعودى انخفاضا طفيفا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-5-2019 وتراوح من قرش لقرشين على مستوى البنوك العاملة فى مصر، بالغاً 4.52 جنيه للشراء، و 4.55 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد أن سجل متوسط سعره فى السوق المصرى 4.52 جنيه للشراء، و 4.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.52 جنيه للشراء

4.56 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.52 جنيه للشراء

4.55 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.52 جنيه للشراء

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4.55 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.46 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.5 جنيه للشراء

4.55 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.51 جنيه للشراء

4.55 جنيه للبيع