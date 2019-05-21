شكرا لقرائتكم خبر عن "سوق دبى" تنظم مؤتمر المستثمرين العالميين فى نيويورك 10 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُنظم سوق دبى المالية مؤتمر المستثمرين العالميين فى نيويورك، الاثنين والثلاثاء 10 و11 يونيو 2019، بالتعاون مع بنك HSBC، وبالتزامن مع ملتقى الأسواق العالمية الناشئة، أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية العالمية المختصة بالأسواق الناشئة، الذى يُنظمه البنك بمشاركة أكثر من 200 مؤسسة عالمية، وذلك فى إطار حرصه على توطيد الصلات بين شركاته المُدرجة والمؤسّسات الاستثمارية، وسعيا إلى جذب مزيد من الاستثمارات العالمية.

وقالت السوق، فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن المؤتمريتيح فرصة لممثلى 9 شركات رائدة مدرجة فى سوق دبى وناسداك دبى، لاستعراض تطورات أعمالها واستراتيجيات نموّها، لافتة إلى إبداء المؤسّسات الاستثمارية العالمية حرصًا شديدًا على الالتقاء بتلك المجموعة المنتقاة من الشركات، نظرا لالتزامها المتزايد بتطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين والحوكمة، وانفتاحها الكبير على المجتمع الاستثمارى محليا وعالميا.

ومن المقرر أن يرأس عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبى المالية، الوفد المشارك فى المؤتمر، ويضم 12 من كبار المسؤولين التنفيذيين والماليين ومديرى علاقات المستثمرين فى الشركات المشاركة، وهى: إعمار العقارية، وإعمار مولز، وإعمار للتطوير، وأرامكس، وداماك العقارية، وبنك دبى الإسلامى، وبنك الإمارات دبى الوطنى، وموانئ دبى العالمية، وشركة سوق دبى المالية.

وتعليقا على ذلك، قال عيسى كاظم، إن مؤتمرات سوق دبى المالية للمستثمرين العالميين تُعدّ المنصة الرئيسية للتفاعل بين الشركات المُدرجة والمؤسّسات الاستثمارية العالمية، وتسهم تلك المؤتمرات بصورة كبيرة فى جذب الاستثمارات الجديدة، وتعزيز الصلات بين الشركات المُدرجة والمجتمع الاستثمارى، متابعا: "السوق تعمل فى إطار استراتيجية 2021 المطبقة بنجاح كبير منذ 2017، وتعمل على مساندة جهود الشركات المُدرجة من أجل اعتماد أفضل ممارسات علاقات المستثمرين والحوكمة، بما يُلبّى تطلعات قاعدة مُستثمريها الحاليين والمُحتملين".

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وأطلقت السوق مبادرات عدّة لترسيخ ممارسات الحوكمة وعلاقات المستثمرين، منها مبادرات تأهيل فرق علاقات المستثمرين فى الشركات المُدرجة وتعريفهم بأفضل الممارسات العالمية، ومبادرات تأهيل أعضاء مجالس الإدارة واعتماد أمناء السر، الأمر الذى لاقى تفاعلاً كبيرا من شركات كثيرة مُدرجة بالسوق وأسهم فى زيادة الثقة فيها، واستقطاب مزيد من المستثمرين. وشهد الربع الأول من العام الجارى اجتذاب 654 مستثمرا جديدا، بينهم 64 مؤسسة استثمارية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المستثمرين المسجلين فى السوق إلى 843 ألفا و778 مستثمرا.

وحافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم المُلفت فى السوق، إذ استحوذوا على 53.3% من تداولاتها خلال الربع الأول من العام 2019، بصافى استثمار 680 مليون درهم، كما وصلت ملكيتهم إلى 18.4% من إجمالى القيمة السوقية فى نهاية الربع، بما يعكس إدراكهم المتزايد لما يوفره من فرص استثمارية جذابة، كنتيجة مباشرة لقوة وتنوّع الاقتصاد الوطنى، علاوة على امتلاك السوق بنية تنظيمية وأساسية عالمية المستوى، وما أطلقه من خدمات مُتفوّقة فى إطار خطّته الاستراتيجية الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة ملكية المؤسسات الاستثمارية من إجمالى القيمة السوقية للأسهم المُدرجة فى السوق وصلت إلى 83.4% فى نهاية الربع الأول من العام 2019، كما وصلت حصّة المؤسسات من التداول إلى 53.2%.

وقالت فهيمة البستكى، نائب الرئيس التنفيذى ورئيس قطاع تطوير الأعمال فى سوق دبى، إن الشركات المدرجة تبدى تجاوبا كبيرا مع مبادرات سوق دبى المالية المختلفة، الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يخص علاقات المستثمرين والحوكمة، وقطعت عديد منها أشواطا واسعة فى هذا الصدد، الأمر الذى لاقى استحسانا واهتماما متزايدا من المؤسسات الاستثمارية العالمية، وهو ما نلمسه فى حرص تلك المؤسّسات على استهداف الشركات الأكثر التزاما وتفاعلاً مع مستثمريها الحاليين والمحتملين، من خلال التطبيق الفعّال لعلاقات المستثمرين والحوكمة، سواء من خلال المؤتمرات التى ينظمها السوق أو من خلال المشاركة الفردية فى المؤتمرات التى تنظّمها المصارف الاستثمارية العالمية، من خلال تفعيل الدور الحيوى لأقسام علاقات المستثمرين.

وأضافت أن النجاح الكبير الذى تسجله مؤتمرات سوق دبى المالية للمستثمرين العالميين عاما تلو آخر منذ إطلاقها فى 2007، تمثل خطوة رائدة بين أسواق المال الإقليمية، وتقدم دلالة قوية على قصص النجاح التى تسطرها شركات مُدرجة عدّة، وما توفره من فرص استثمارية سانحة، مشددة على تطلع سوق دبى لأن يكتسب هذا التوجه الإيجابى مزيدا من الزخم خلال المرحلة المقبلة.