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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 21-5-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر اليورو الأوروبى، انخفاضا طفيفا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 21-5-2019، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأسبوع السابق، وبلغ سعره فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 18.91 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر.
وبحسب آخر التحديثات والبيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى، كما يلى...
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.92 جنيه للشراء
19.07 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.91 جنيه للشراء
19.08 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
18.91 جنيه للشراء
19.08 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك البركة
18.83 جنيه للشراء
19.13 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.91 جنيه للشراء
19.08 جنيه للبيع
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.99 جنيه للشراء
19.11 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.89 جنيه للشراء
19.08 جنيه للبيع
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.