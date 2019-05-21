الاقتصاد

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2019 استقرارا ملحوظا، قياسا على أسعار أمس، فى ظل استمرار ثبات سعر الأوقية عند 1275 دولارا، الأمر الذى جعل سعر الذهب فى مصر لعيار 21 مستقرا عند 608 جنيهات.

 

أسعار الذهب فى مصر:

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عيار الذهب 18 سجل 521 جنيها عيار الذهب 21 سجل 608 جنيهات عيار الذهب 24 سجل 695 جنيها الجنيه الذهب سجل 4 آلاف و864 جنيها أوقية الذهب 1277 دولارا

 

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

يقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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