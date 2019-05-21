شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 21-5-2019 استقرارا ملحوظا، قياسا على أسعار أمس، فى ظل استمرار ثبات سعر الأوقية عند 1275 دولارا، الأمر الذى جعل سعر الذهب فى مصر لعيار 21 مستقرا عند 608 جنيهات.
أسعار الذهب فى مصر:
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.
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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.
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