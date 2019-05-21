الان تتابع الدولار الأميركي يرتفع مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدت مؤشرات تفيد تأثر آسيا جراء النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين لإقبال بعض المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي باعتباره ملاذا آمنا الثلاثاء.

وأثارت بيانات اقتصادية ضعيفة من سنغافورة وتايلاند على غير المتوقع مخاوف بأن الاقتصادات الكبرى في آسيا ستضرر جراء التوترات التجارية العالمية.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) فيليب لوي الثلاثاء إن البنك سيبحث خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات في يونيو حزيران ما دفع الدولار الأسترالي للهبوط 0.5 بالمئة إلى 0.6873 دولار أمريكي.

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فيما سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى في أسبوعين ونصف أسبوع مقابل سلة من ست عملات رئيسية مرتفعا 0.2% إلى 98.11 في التعاملات المبكرة في أوروبا.

وعلى النقيض منه سجل اليورو، الذي يمثل جزءا كبيرا من هذه السلة، أقل مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع عند 1.1144 دولار.

فيما انخفض الجنيه الاسترليني عن 1.27 دولار لأول مرة منذ منتصف يناير قبل اجتماع الحكومة البريطانية والذي يناقش الوزراء خلاله إجراء اقتراع في البرلمان علي خيارات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.