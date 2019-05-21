ارتفاع صادرات النفط السعودية إلى 7.140 مليون برميل يوميا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية إلى 7.140 مليون برميل يوميا في مارس آذار من 6.977 مليون برميل يوميا في فبراير شباط.

وتقدم الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.