شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات والواردات":ضرورة موافقة "تنمية الثروة السمكية" عند تصدير الاستاكوزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهابت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصدرين بضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عند تصدير أي كميات من استاكوزا المياه العذبة سواء الحية أو المجمدة.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم إلى أن ذلك يأتي إعمالا لتنفيذ أحكام القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية ولائحته التنفيذية الذي جعل ولاية الإشراف على قوانين الصيد وتنفيذ القرارات المنظمة له من اختصاصها.