شكرا لقرائتكم خبر عن "الصادرات والواردات" تصدر 35 ألف شهادة منشأ للبضائع المصرية خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، 34 ألفا و973 شهادة منشأ خلال أبريل الماضى، وفق بروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة فى الاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر ودول أخرى.

تأتى تلك الشهادات فى إطار استفادة المصدرين من الإعفاءات والمزايا الجمركية الممنوحة للصادرات المصرية، وتنوعت الشهادات الصادرة خلال أبريل بينشعار جامعة الدول العربية، واتفاق ثنائى، ومنظمة الكوميسا، وEUR، وFORM-A، وتجمع ميركسور.

وأوضحت الهيئة، فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنها تحققت من منشأ البضائع الصادرة من وإلى الدول المبرمة معها اتفاقيات تفضيلية، وذلك لإجمالى 107 شهادات صادرة فى الفترة نفسها. مؤكدة متابعتها لآخر مستجدات الموقف التنفيذى لمذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وتونس والأردن والكويت والسعودية ولبنان والسودان والبحرين، فى مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.

جدير بالذكر، أن الهيئة تابعت وقيّمت محطات التصدير، من خلال معاينة 7 محطات تصديرية خلال أبريل، واعتماد 4 محطات ورفض 3، وفق أحكام القرار الوزارى رقم 62 لسنة 2000، والقرار الوزارى رقم 109 لسن 2007، ودرست الهيئة الإخطارات الواردة من وحدة الإنذار السريع بالاتحاد الأوروبى، والإخطارات الواردة من باقى دول العالم، الخاصة بالرسائل المرفوضة، واتخاذ اللازم بشأنها.