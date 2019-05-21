شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق لتنفيذ مشروع تطوير أداء الكوادر البشرية بمشروع تحديث بدر الدين للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، توقيع اتفاق بدء الانطلاق الفعلى فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث كفاءة الأداء للكوادر البشرية الخاصة بمشروع تحديث شركة بدر الدين للبترول بين هيئة البترول وإحدى الشركات العالمية كنموذج للتطبيق ما بين شركات قطاع البترول المشتركة.

وقع الاتفاق المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورئيس الشركة العالمية، بحضور أسامة مبارز وكيل الوزارة لشئون المكتب الفنى والمهندس صلاح عبد الكريم رئيس شركة بدر الدين للبترول، والمحاسب هشام نور الدين رئيس شركة إيلاب.

وأكد مسئول وزارة البترول عقب التوقيع، أن الاتفاق يأتى فى إطار المشروع المتكامل لتطوير وتحديث قطاع البترول فى كافة الأنشطة ويأتى فى مقدمتها برنامج تنمية الكوادر البشرية، انطلاقاً من أن العنصر البشرى أساس التنمية ولايجاد جيل من الشباب قادر على قيادة القطاع فى المستقبل ضماناً للاستمرارية ومواجهة التحديات ومسايرة المتغيرات المتلاحقة فى التكنولوجيا ، مشيراً إلى أنه تم اختيار شركة بدر الدين للبترول كنموذج لتكون النواة الأولى فى عملية تحديث شركات القطاع المشترك ومثالاً فى تطوير أداء العاملين للارتقاء بمستوى أداء الشركات على الوجه الأمثل.

فيما أشار رئيس شركة بدر الدين للبترول، أن الاتفاق يتضمن مبادرات تشمل 8 موضوعات وأنه تم الاتفاق مع شركة شل على خطة التنفيذ والجدول الزمنى وحتى التطبيق الشامل على جميع العاملين بالشركة وتشمل المبادرات منظومة ادارة تقييم الأداء ومنظومة تحفيز العاملين على الابداع ومنظومة التقدير الخاص للأداء المتميز وبرنامج اكتشاف وتطوير الكوادر البشرية والتخطيط التكاملى للقوى العاملة وبرنامج هيكل الجدارات والتقييم المستمر والمنظومة الالكترونية المتكاملة لادارة الموارد البشرية وتطوير المعايير والأسس المنظمة للتدرج الوظيفى.