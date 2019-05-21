- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-5-2019.. الأخضر يواصل التراجع أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الدولار الأمريكى تراجعا، اليوم الثلاثاء 21-5-2019، مسجلا انخفاضات جديدة مقابل الجنيه المصرى، ليواصل حالة التراجع التى يشهدها منذ عدة أسابيع، وارتفعت وتيرتها الأسبوع الماضى، الذى حقق فيه تراجعات متتالية بشكل يومى تقريبا على مدار الأسبوع.
وانخفض الدولار مسجلا 16.97 جنيه للشراء و17.07 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى. وجاء متوسط سعر الدولار فى تعاملات اليوم كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.96 جنيه للشراء
17.09 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.97 جنيه للشراء
17.07 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
16.97 جنيه للشراء
17.07 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.97 جنيه للشراء
17.07 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.97 جنيه للشراء
17.07 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.97 جنيه للشراء
17.07 جنيه للبيع
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-5-2019.. الأخضر يواصل التراجع أمام الجنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.