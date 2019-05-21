شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21-5-2019.. الأخضر يواصل التراجع أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل الدولار الأمريكى تراجعا، اليوم الثلاثاء 21-5-2019، مسجلا انخفاضات جديدة مقابل الجنيه المصرى، ليواصل حالة التراجع التى يشهدها منذ عدة أسابيع، وارتفعت وتيرتها الأسبوع الماضى، الذى حقق فيه تراجعات متتالية بشكل يومى تقريبا على مدار الأسبوع.

وانخفض الدولار مسجلا 16.97 جنيه للشراء و17.07 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى. وجاء متوسط سعر الدولار فى تعاملات اليوم كالتالى:

16.96 جنيه للشراء

17.09 جنيه للبيع.

16.97 جنيه للشراء

17.07 جنيه للبيع

16.97 جنيه للشراء

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17.07 جنيه للبيع

16.97 جنيه للشراء

17.07 جنيه للبيع

16.97 جنيه للشراء

17.07 جنيه للبيع

16.97 جنيه للشراء

17.07 جنيه للبيع