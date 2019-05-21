شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم العقارات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% رابحا عدد 4.57 نقطة ليصل إلى مستوى 2517.70 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 52.5 مليون سهم محققة ما قيمته 46.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 988 صفقة ل27 سهما، وارتفع 13 سهما، فيما انخفضت 9 أسهم، واستقرت 5 أسهم .

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.70%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.95%، ثم قطاعى السلع والاستثمار بنسبة 0.94%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.91%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.34%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 6.67%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.07%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة ان ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.33%، ثم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.87%.