شكرا لقرائتكم خبر عن شركات المقاولات العامة تتجه للخليج وليبيا لتعزيز قدراتها المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بقطاع الأعمال العام ، أن عددا من شركات المقاولات العامة ، ومنها النصر العامة للمقاولات ومختار إبراهيم والعبد ، تكثف من مشاركتها فى مناقصات دول الخليج العربى وليبيا وبعض الدول الأخرى.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن الشركات العامة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تعانى من ضعف السيولة، مما يؤثر بالسلب على سداد مستحقات المقاولين والأعمال فى الوقت ذاته، بجانب التأخر فى سداد رواتب ومستحقات العاملين، وبالتالى تسعى للفوز بمشروعات خارجية، تساهم فى ضخ سيولة فى الشركات وتحسين أوضاعها المالية، ولا سيما أن بعض الشركات تعرضت لمشكلات تتعلق برفض بعض البنوك منحها خطابات ضمان للمشاركة فى المناقصات الخارجية لارتفاع ديونها البنكية.

وبحسب المصدر، فإن الشركات تطالب الحكومة بنحو مليار جنيه، تعويضات بخلاف نحو 3 مليارات جنيه أعمال تم تنفيذها فى مشروعات أخرى لم يتم سداد مستحقاتها للشركات.

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وبحسب المصدر، تعمل الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، فى مشروعات فى الإمارات وعمان والأردن وليبيا والسودان والمغرب ، وتنتظر تنفيذ مشروعات فى العراق.