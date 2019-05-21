شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية فى مستهل تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، فى مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء (منتصف جلسات الأسبوع) بنسبة 0.46% رابحا 39.35 نقطة ليصل إلى 8508.28 نقطة. وبلغ حجم التداول فى مستهل تعاملات بورصة السعودية 38.2 مليون سهم بقيمة 664.7 مليون ريال، وارتفعت أسهم 138 شركة، فيما تراجعت 19 شركة. وارتفع 17 قطاعا فى سوق السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.88%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.61%، وقطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.19%، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.09%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.88%، وقطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.80%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.75%.

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