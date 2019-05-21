ثاني أكبر شركة صلب في بريطانيا تواجه شبح الانهيار

جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:

ذكر تقري إعلامي ان شركة “بريتش ستيل” ثاني أكبر منتج للصلب في بريطانيا تواجه شبح الانهيار غدا الأربعاء إذا لم تحصل على قرض حكومي.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” التلفزيونية البريطانية في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين عن مصادر مطلعة القول إن دائني “بريتش ستيل” يستعدون لإشهار إفلاس الشركة، مع توقعات بتعيين شركة الاستشارات الإدارية والمراجعة المحاسبية “إرنست يونج” كمفوض لإدارتها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنقاذ “بريتش ستيل” من الإفلاس.

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كانت “بريتش ستيل” المملوكة لشركة الاستثمار “جريبول” قد حصلت في وقت سابق من الشهر الحالي على قرض بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (150 مليون دولار) من الحكومة البريطانية لسداد المدفوعات المستحقة عليها لبرنامج أمريكي لحصص الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وذكرت “سكاي” أنه تم خفض قيمة القرض الطارئ المطلوب من الحكومة من 75 مليون جنيه إسترليني إلى حوالي 30 مليون جنيه إسترليني، مضيفة أن المصادر تعتقد أن احتمالات الوصول إلى اتفاق بشأن هذا القرض تراجعت جدا في أعقاب سلسلة تأجيلات الوصول إلى اتفاق.

يذكر أن إفلاس الشركة يعرض حوالي 24 ألف وظيفة في بريطانيا للخطر.