توصيل المرافق إلى 400 فدان من أراضي بيت الوطن بـ 6 أكتوبر

آمنة عبدالعظيم

أكد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن الجهاز سيقوم بتوصيل المرافق الأساسية لــ400 فدان بالمدينة من أراضى مشروع إسكان المصريين بالخارج "بيت الوطن". وأوضح الشربيني لـ"صدى البلد"، أن هذه الأراضى سيتم استكمال توصيل المرافق لها خلال العام المالى المقبل 2019 - 2020، موضحا أنه سيتم كذلك توصيل المرافق لأراضى الإسكان العائلي "المتميز والأكثر تميزا".

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