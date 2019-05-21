شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفع صادراتها لـ 5 دول.. أبرزها قبرص بزيادة 82% وأمريكا بـ20.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت صادرات مصر لـ 5 دول أجنبية خلال الشهرين الأولى من العام الجارى، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى، وجاءت قبرص من أكثر تلك الدول التى رفعت حجم وارداتها من السلع المصرية، حيث زادت الصادرات المصرية لقبرص بنسبة 82% مسجلة 24 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 4.3 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2018.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم صادرات مصر خلال أول شهرين من العام الجارى، ارتفع حجم الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 20.6%، حيث بلغت 294 مليون دولار، خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقارنة بـ 233.2 مليون دولار فى الفترة المماثلة من عام 2018.

Advertisements

وجاءت بريطانيا من بين الدول الخمسة التى ارتفعت صادرات مصر إليها خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية لبريطانيا 231 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 150.5 مليون دولار فى الفترة المماثلة من 2018، بزيادة بلغت قيمتها 80.5 مليون دولار بنسبة ارتفاع 34.8%.

وبنسبة ارتفاع قدرها 16.2%، ارتفعت صادرات مصر لفرنسا، حيث بلغت 128.1 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 107.2 مليون دولار فى الفترة المماثلة من 2018، بزيادة 20.8 مليون دولار.

كما ارتفع حجم الصادرات المصرية لليابان بنسبة 29.2%، بعد أن سجلت قيمة الصادرات 43.1 مليون دولار فى شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 30.5 مليون دولار فى الفترة المماثلة من 2018، بارتفاع 12.6 مليون دولار.