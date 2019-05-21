شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا بعد تعليق "جوجل" بعض أنشطتها التكنولوجية مع "هواوي"؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "جوجل" أنها ستوقف التعامل مع "هواوي" في بعض الانشطة من بينها حظر تواجد نظام التشغيل "أندرويد" على الجوالات والحواسب اللوحية التي تصنعها الشركة الصينية، وذلك بعد قرار من إدارة الرئيس "دونالد ترامب" في هذا الشأن.



وتساءل البعض ماذا بعد هذا الحظر؟ كيف ستعمل الجوالات والحواسب التي تصنعها "هواوي" بدون نظام التشغيل "اندرويد"؟ وهل ستتمكن الشركة الصينية من إحلال هذا النظم في أجهزتها سريعاً؟



بالطبع تواجه ثاني أكبر صانعة للجوالات في العالم "هواوي" مشكلة ليست بالبسيطة في عدم الاعتماد على نظام التشغيل الأساسي لها لعمل أجهزتها.

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وكانت "هواوي" قد باعت 200 مليون جوال في العام الماضي، وتعهدت للمستخدمين بأن اجهزتهم سوف تواصل العمل رغم حظر "جوجل"، وأشارت إلى أن هذه الأجهزة موثقة، وبالتالي، يمكن للشركة الأمريكية استمرار تحديث أنظمتها.



وترى "هواوي" أنها ضحية للحرب التجارية بين أمريكا والصين، لكنها شددت على أنها استعدت للأسوأ وأنها تعمل بالفعل على تطوير نظام تشغيل خاص بها سيكون سريعاً وفاعلاً.



وفي ذات الصدد، لا يجب أن ينسى أحد أن الصين متهمة من أمريكا بسرقة أسرار تكنولوجية خاصة بها، ومن ثم، يمكن استغلال هذه الأسرار في تطوير أنظمة منافسة لـ"أندرويد" وحتى لـ"أو إس" الذي تطوره "آبل".



حتى مع الحظر، ستظل جوالات وحواسب "هواوي" قادرة على الدخول إلى برمجيات "جوجل بلاي" وتطبيقاته، ولكن بمرور الوقت، ربما تفقد الشركة الصينية هذه الميزة.